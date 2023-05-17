Актриса Сабина Ахмедова не захотела сыграть русскую проститутку в Голливуде

08:42 2023-05-17

Актриса призналась, что обычно отказывается от таких ролей, так как персонажей представляют стереотипными.

Сабина Ахметова рассказала, что она получила несколько предложений кинопроектов за рубежом. По словам актрисы, ей уже сколько раз предлагали сыграть в американских фильмах, сообщает Газета.ру.

У меня пока там нет возможности особо выбирать проекты. Но, если присылают сценарий, где мне предстоит сыграть русскую проститутку, я отказываюсь, — рассказала она.

Актриса пояснила, что обычно отказывается от таких ролей, так как персонажей представляют стереотипными. Ахмедова также рассказала, что для съемок в США работает с педагогом по актерскому мастерству.

В одном из сериалов я сыграла американку. Над акцентом работала четыре года, поэтому для меня это победа.

Рада, что периодически такие проекты случаются, потому что таким образом разрушаю стереотипы, и это мое любимое занятие, — поделилась звезда «Содержанок».

Сейчас Ахмедова находится в отношениях с избранником по имени Никита. Она редко публикует совместные кадры с бойфрендом, считая, что счастье любит тишину.

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