Актриса Сабина Ахмедова не захотела сыграть русскую проститутку в Голливуде

Сабина Ахметова рассказала, что она получила несколько предложений кинопроектов за рубежом. По словам актрисы, ей уже сколько раз предлагали сыграть в американских фильмах, сообщает Газета.ру.

У меня пока там нет возможности особо выбирать проекты. Но, если присылают сценарий, где мне предстоит сыграть русскую проститутку, я отказываюсь, — рассказала она.

Актриса пояснила, что обычно отказывается от таких ролей, так как персонажей представляют стереотипными. Ахмедова также рассказала, что для съемок в США работает с педагогом по актерскому мастерству.

В одном из сериалов я сыграла американку. Над акцентом работала четыре года, поэтому для меня это победа. Рада, что периодически такие проекты случаются, потому что таким образом разрушаю стереотипы, и это мое любимое занятие, — поделилась звезда «Содержанок».

Сейчас Ахмедова находится в отношениях с избранником по имени Никита. Она редко публикует совместные кадры с бойфрендом, считая, что счастье любит тишину.