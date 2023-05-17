В Сингапуре прошла вторая казнь за незаконный оборот наркотиков за три недели

Власти заявили, что в Сингапуре в среду (17 мая) повесили мужчину за незаконный оборот наркотиков. Это вторая казнь в городе-государстве за три недели.

Мужчина был осужден в 2019 году за незаконный оборот около 1,5 кг каннабиса, сообщил AFP Кокила Аннамалай из местной правозащитной группы Transformative Justice Collective.

«Смертный приговор 36-летнему гражданину Сингапура был приведен в исполнение сегодня в тюремном комплексе Чанги», — сообщил AFP представитель городской администрации тюрем.

Центральное бюро по борьбе с наркотиками Сингапура (CNB) заявило, что личность мужчины не будет раскрыта, чтобы уважать стремление его семьи к конфиденциальности.

«Лицо пользовалось всеми гарантиями, предусмотренными законом, и имело доступ к адвокату на протяжении всей процедуры», — заверили в CNB.

По словам Кокилы Аннамалая, во вторник было отклонено обращение в последнюю минуту о пересмотре дела и отсрочке казни.