Автостраховщики потеряли 1 млрд евро, возмещая убытки после урагана 2022 года в Германии

В 2021 и в 2022 году в Баварии было зарегистрировано около 7500 повреждений в результате ураганов, града, молнии или наводнений.

Саксония занимает 13-е место в общенациональном балансе стихийных бедствий автотранспортных средств, уступая только Тюрингии.

По данным Генеральной ассоциации немецкой страховой индустрии (GDV), автомобилисты больше всего пострадали в земле Рейнланд-Пфальц.

В целом, в прошлом году автостраховщики зафиксировали около 900 миллионов евро ущерба от стихийных бедствий по всей Германии. Компании сообщили о меньшем ущербе от урагана, чем в среднем за многолетний период. Ожидается убыток в размере одного миллиарда евро.