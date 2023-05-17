Билан рассказал, зачем ему понадобилась помощь психолога

Дима Билан рассказал, что заставило его в 2020 году обратиться к психологу.

По словам певца, на такой шаг его вынудили серьезные проблемы со здоровьем, которые появились из-за постоянного недосыпания, стресса и работы на износ, сообщает Пятый канал.

В частности, артист рассказал, что ему удалили межпозвоночную грыжу в 2017 году, у него обострилась язва желудка, он также не мог восстановиться после перелома ноги.

Билан, кроме того, признался, что несколько лет страдал и от серьезных психологических проблем. Он даже пытался топить их в алкоголе, и это привело к срыву нескольких концертов. В итоге исполнитель сумел отказаться от вредных привычек, начал вести трезвый образ жизни.

Во многом наладить свою жизнь, обрести спокойствие и укрепить здоровье ему помог психолог.

При этом Билан подчеркнул, что найти специалиста, которому смог бы доверять, оказалось очень непросто.