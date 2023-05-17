WELT: Римляне убивали сотни диких животных за один день

Христианский богослов Тертуллиан был потрясен. Не только об удовольствии, которое испытывали его современники, забивая животных на песке арены, но и от той жадности, с которой потом дрались за туши.

В конце концов, медведь, оказавшийся в кастрюле, мог съесть несколько человек, которым не посчастливилось столкнуться с ним в ранних играх.

Итак, Тертуллиан заключил в своем сочинении «Апологетикум» около 200 г. н.э., что медведь сделан из человеческого мяса, и его употребление в пищу есть не что иное, как каннибализм.

Кровавые игры в римском Колизее и на сотнях арен Римской империи не только предлагали лучшее развлечение, но и были долгожданной возможностью для более бедных слоев населения получить мясо дешево или даже бесплатно. И не только для них.

Врач Гален сообщил, что после убийства слона императорские повара пришли предложить его сердце в качестве деликатеса своему хозяину.

В то время как борьба с экзотическими животными была разогревом, звезды арены не появлялись до позднего вечера. Хотя они сражались насмерть, у них были хорошие шансы выжить.

Хотя высококвалифицированные специалисты сражались не на жизнь, а на смерть, у них были хорошие шансы выжить.

Для своей книги «Самые странные места древности» мюнхенский историк древности Мартин Циммерман забрался в катакомбы Колизея и осмотрел могильные ямы перед Римом. Вместе с письменными и художественными свидетельствами он рисует полную картину древнего шоу-бизнеса, особенно охоты на животных, которая была одним из основных моментов игр.

Первые venationes (охоты), в которых профессиональные бойцы сражались с дикими животными, относятся к 186 г. до н.э. засвидетельствовано. С тех пор стали появляться сообщения о том, что римские аристократы стремились повысить свой престиж, устраивая все более сложные мунера (игры), в которых также появлялись животные.

Цезарь приказал убить на арене сотни слонов и львов, а его наследник Август хвастался в своем отчете, что привел 3500 диких животных на представления, которые он организовал за свой счет.

Двумя поколениями позже император Тит насчитал 9000 существ, а еще поколением позже Траян насчитал 11000 существ. Они выступали в утренние часы мунуса, программа которого следовала установленным правилам.

Охота на животных, в которой также принимало участие множество людей, имела целью показать римлянам разнообразие мира, которым они правили. Около полудня последовали массовые мероприятия, в которых военнопленные и приговоренные к смертной казни дрались до тех пор, пока в живых не осталось никого. Это означало уничтожение всех врагов Рима.

К вечеру последовали звезды арены, гладиаторы, в которых прославлялись доблести римских легионеров.

Уже в I веке до н.э. крокодилы, бегемоты и жирафы прибыли в Рим в 11 г. до н.э. даже тигр. «Римляне прославляли истребление диких животных в целых областях Северной Африки и в других местах как покорение мира и пустыни императору, содействовавшему цивилизации и земледелию», — объясняет историк этого ограбления природы, которое не только снабжало Колизей, но Сотни арен империи.

В то время как борьба с экзотическими животными была разогревом, звезды арены не появлялись до позднего вечера. Хотя они сражались насмерть, у них были хорошие шансы выжить.

Для этого римляне разработали сложную логистику.

Jagdkommandos отправились в отдаленные районы, чтобы доставить экзотическую добычу. Затем его перевезли в Рим на воловьих повозках или на корабле. Свидетели сообщают, что многие животные были настолько истощены после путешествия, что их тут же выпускали на убой, чтобы не превращать мунус в фарс. Бывало и такое, что доставка приходила только тогда, когда игры уже состоялись.

В отсутствие электронных или цифровых развлечений помещения клеток, в которых содержались животные до их появления, привлекали толпы зевак. Потому что пейзаж предлагал не только удивительные виды неизвестных зверей, но и захватывающую перспективу несчастных случаев, в которых охранники или другой персонал шоу внезапно оказывались закуской льва или леопарда.

Плиний Старший рассказывает о скульпторе Пасителесе, который, с целью изучения природы, околачивался у клеток, когда однажды из них сбежала пантера. Он убежал в испуге. Неизвестно, так ли повезло рабам, которым пришлось снова ловить животное.

Археологи проанализировали строение Колизея в Риме. После этого животных не держали постоянно в разветвленных подвалах, а размещали только для их выступления. Затем хищников распределили по клеткам, которые плотно вставлялись в домкраты под деревянным полом арены и подвешивались под балочным потолком. По команде игрового директора закрылки открывались, позволяя животным выходить на арену в разных местах, чтобы сражаться друг с другом, есть христиан или сражаться с противниками-людьми.

Если учесть, что в день большой игры только в утренней программе были вырезаны сотни живых существ, можно представить толкотню и суету вокруг амфитеатра. Своим испуганным ревом животные также рекламировали свое выступление, которого с нетерпением ждали в трущобах близлежащей Субуры. Потому что там, наряду с хлебом, игры были эликсиром жизни.