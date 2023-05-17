Лобода намерена вернуться в Россию

В последнее время появилась масса информации о том, что Светлана Лобода намерена вернуться в РФ.
Певица в одном из недавних своих интервью назвала себя украинской артисткой, чья популярность давно вышла за пределы родного государства.
Знаменитость объяснила факт возвращения к песням на русском языке тем, что ее любят в Грузии, Казахстане, Армении - в тех странах, где жители понимают русскую речь, но не знают украинскую.
Россияне же не готовы принять артистов, которые "наплевали им в душу". Лобода - не исключение из правил.
Люди не хотят прощать известных личностей, которые покинули страну по политическим мотивам.
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