Лобода намерена вернуться в Россию

В последнее время появилась масса информации о том, что Светлана Лобода намерена вернуться в РФ.

Певица в одном из недавних своих интервью назвала себя украинской артисткой, чья популярность давно вышла за пределы родного государства.

Знаменитость объяснила факт возвращения к песням на русском языке тем, что ее любят в Грузии, Казахстане, Армении - в тех странах, где жители понимают русскую речь, но не знают украинскую.

Россияне же не готовы принять артистов, которые "наплевали им в душу". Лобода - не исключение из правил.

Люди не хотят прощать известных личностей, которые покинули страну по политическим мотивам.