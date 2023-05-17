Боня появилась на Каннском фестивале в платье с перьями

10:06 2023-05-17

Виктория Боня - завсегдатай Каннского кинофестиваля. Знаменитость каждый год предстает на красной дорожке культурного события в изысканном в виде. В этот раз она превзошла себя, явившись в платье с перьями.

Открытие Каннского кинофестиваля состоялось. Как всегда, знаменитостей здесь было очень много.

Российская телеведущая Виктория Боня также не могла пропустить знаковое событие. Проживает знаменитость в Монако уже на протяжении многих лет.

Подготовка к выходу в свет всегда проходит у Виктории с особой тщательностью, но в этот год что-то пошло не так.

Блогер явилась на торжество в зеленом платье, декорированном перьями и стразами, чуть не опоздав. Она поднялась с постели в 12:00, далее должен был работать визажист, а до Канн знаменитости добираться не менее часа.

В итоге селебрити сделала быстрый макияж, помчавшись на набережную Круазет. Виктория подчеркнула, что была приглашена на красную дорожку крупнейшей ювелирной маркой, так как билеты на мероприятие купить нельзя.

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