Боня появилась на Каннском фестивале в платье с перьями

Открытие Каннского кинофестиваля состоялось. Как всегда, знаменитостей здесь было очень много.

Российская телеведущая Виктория Боня также не могла пропустить знаковое событие. Проживает знаменитость в Монако уже на протяжении многих лет.

Подготовка к выходу в свет всегда проходит у Виктории с особой тщательностью, но в этот год что-то пошло не так.

Блогер явилась на торжество в зеленом платье, декорированном перьями и стразами, чуть не опоздав. Она поднялась с постели в 12:00, далее должен был работать визажист, а до Канн знаменитости добираться не менее часа.

В итоге селебрити сделала быстрый макияж, помчавшись на набережную Круазет. Виктория подчеркнула, что была приглашена на красную дорожку крупнейшей ювелирной маркой, так как билеты на мероприятие купить нельзя.