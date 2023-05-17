Джонни Деппу аплодировали 7 минут в Каннах

В рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера картины с Джонни Деппом "Жанна Дюбарри".

Актерское мастерство звезды экрана оценили присутствующие международного мероприятия, одарив его долгими аплодисментами в течение 7 минут.

Депп еле сдерживал слезы, расчувствовавшись от оваций французов.

А режиссер фильма Майвенн Ле Беско, сыгравшая в фильме главную роль, не смогла не расплакаться, взяв в руки микрофон.

Конодеятель пожаловалась, что еле выбила средства на проект, но ее усилия оправдались, так как результат превзошел все ожидания.