Собчак объяснила отмену спектакля Эйнштейн и Маргарита с Раппопорт политическими высказываниями актрисы

Спектакль "Эйнштейн и Маргарита", главных персонажей в котором сыграли Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков, отменен.

О причинах подобного положения вещей в своем Телеграм-канале сообщила Ксения Собчак.

Звездная блондинка убеждена, что виной этому политическая позиция Раппопорт. При этом этом глава МДТ Лев Додин не уволил ни актрису, ни ее коллегу Данилу Козловского, который также "проштрафился".

Однако последний также поплатился отменой спектаклей в учреждении культуры. Козловский сообщил, что до конца 2023 года уходит в отпуск, назвав причиной семейные обстоятельства.