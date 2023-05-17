Ким Чен Ын проинспектировал первый в Северной Корее спутник-шпион

Северокорейский лидер встретился во вторник с непостоянным комитетом, ответственным за подготовку запуска спутника, перед его проверкой, сообщает ЦТАК.

Ещё в середине апреля Ким Чен Ын заявил, что строительство космического разведчика завершено, и приказал запустить его.

Объявление было сделано через неделю после того, как Пхеньян заверил, что успешно запустил свою новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), что является важным шагом вперед в программе вооружений Северной Кореи.

По мнению аналитиков, существует значительное технологическое соответствие между разработкой межконтинентальных баллистических ракет и возможностями космических запусков.

Во вторник, подробно ознакомившись с работой комитета, [ Ким Чен Ын ] проинспектировал военный разведывательный спутник № 1, готовый к загрузке после прохождения окончательной проверки общей сборки и контроля космической среды, сообщило ЦТАК.