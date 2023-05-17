Plos One: то, как вы жуете, влияет на уровень сахара в крови и риск развития диабета

«Длительное превышение концентрации глюкозы в крови (гипергликемия) в случае сахарного диабета 2 типа обусловлено нарушением углеводного обмена», — напоминает издание.

И на самом деле, наша диета влияет на уровень сахара в крови, а также на то, как мы едим, и, в частности, на пережевывание пищи, как показало исследование.

Исследователи заинтересовались связью между жеванием и гликемией, работая с 94 пациентами, страдающими сахарным диабетом 2 типа, без проблем с зубами, с теми, у кого смещенный зубной ряд затруднял жевание, с теми, у кого не было зубов и у кого были трудности с жеванием.

Чем меньше вы жуете, тем выше уровень сахара в крови.