Яцко не побоялся назвать Филиппенко, выступающего против СВО, своим другом

Александр Яцко назвал находящегося на стороне ВСУ Александра Филиппенко своим другом. Он не стал скрывать, что даже завидовал коллеге и пытался походить на него.

Яцко сообщил, что в настоящий момент близко они не общаются, но время от времени созваниваются по работе. Филиппенко он считает примером, хоть простым человеком коллегу назвать нельзя.

Александр назвал тезку хорошим энергичным человеком который справляется со своими проблемами отлично.

Напомним, что Филиппенко уволился из Театра Моссовета зимой 2023 года и уехал из России. С началом СВО он принял сторону Украины.