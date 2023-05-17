Панин сообщил об обыске в его московской квартире

Эмигрировавший в Испанию Алексей Панин сообщил, что в проданной им квартире в российской столице прошел обыск.

Произошло это после того, как 2 недели назад на него было заведено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

В такой переплет Панин угодил из-за того, что восторгался взрыву на Крымском мосту.

Арест актера был невозможен по причине того, что он находится в Испании.

Звезда экрана посмеялся над тем, что на него завели дело, о чем он узнал по пути с дочкой Анной в Штаты.

Он посочувствовал из-за обыска бабушке, которой продал жилплощадь.