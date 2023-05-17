Утром среды, 17 мая, пресс-служба Апелляционного суда Парижа сообщила, что бывший французский президент Николя Саркози был приговорён к одному году тюремного заключения по резонансному "делу о прослушке", в котором также фигурируют сотрудники местного Кассационного суда.

Известно, что в 2014 году Саркози связался с сотрудниками Кассационного суда Франции, предложив им пойти на незаконную сделку: представители ведомства могли бы претендовать на получение рабочего места в Милена, предоставив Николя Саркози данные по одному из расследований местного МВД.

По данным следователей, Саркози хотел, чтобы ему передали информацию о ходе расследования по незаконному финансированию предвыборной кампании 2014 года. Примечательно, что Николя Саркози хотел получить сведения о расследовании собственной причастности к незаконному спонсированию предвыборной гонки.

В пресс-релизе Апелляционного суда Франции утверждается, что при вынесении приговора Саркози правоохранители ссылались на аудиозаписи перехваченных разговоров по телефону с участием экс-президента страны. Позднее стало известно, что французский президент будет отбывать наказание дома, а не в тюрьме, а на ноге политика будет присутствовать электронный браслет.

Примечательно, что ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Минские соглашения не были направлены на урегулирование конфликта в Донбассе, а были призваны дать Киеву время на подготовку к боевым действиям против России. Аналогичное мнение выразил Николя Саркози.