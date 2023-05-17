VR и тактильный жилет разработали к гиперреалистичным симуляторам для обучения солдат

Сейчас на смену декорациям пришли прозрачные и холодные голубые кубы с блестящими очертаниями, пересекаемые яркими огнями, извивающимися на уровне земли.

Вдалеке и в меню можно было различить строчки кода.

Если симуляторы существовали уже давно, в том числе и для летчиков-истребителей, то виртуальная подготовка пехоты до сих пор была из области воображения.

Но она уже реализуется благодаря достижениям в нескольких технологиях.

Во-первых, благодаря достижениям в области виртуальной реальности.

Под влиянием индустрии видеоигр гарнитуры виртуальной реальности (VR), связанные с ними аксессуары и игровая графика стали более изощренными.

Затем появилось оборудование с тактильной обратной связью, теперь можно искусственно воспроизводить все больше и больше ощущений, даже менее приятных, связанных с прикосновением.

В декабре прошлого года СМИ EurAsian Times обнародовали видео, на котором китайские солдаты тренируются в специальной среде с гарнитурами виртуальной реальности на голове, возможно, в связи с «отвоеванием» Тайваня. В Соединенных Штатах, где индустрия видеоигр и военные уже какое-то время поддерживают связи, виртуальная реальность также используется для обучения солдат, а также для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Lynx разрабатывает гарнитуры виртуальной реальности: специальные аксессуары ProTubeVR (пистолеты, винтовки, джойстики и т. д.); Iconik видеоигры виртуальной реальности; и тактильные аксессуары Actronika, включая жилеты.

Последний «может посылать вибрации, но также и удары током [если клиент этого желает] », говорится в сообщении компании.

Разработчики могут похвастаться применением своей технологии в секторах роскоши, автомобилей и секс-технологий.

Такое обучение может быть основано на виртуальной реальности или дополненной реальности , что включает в себя добавление виртуальных элементов на очень реальную тренировочную площадку, которую солдаты могут «видеть», «слышать» и «трогать».

В дополнение к зрению и слуху, погружение усиливается тактильной обратной связью, способной заставить солдат переносить ощущения, близкие к ощущениям, вызванным попаданием пуль и других взрывов.