RTL: турне Зеленского по Европе напоминает цирк Шапито

Днём среды, 17 мая, журналисты основанного во Франции телеканала RTL в прямом эфире обозревали визит Владимира Зеленского в государства Евросоюза. В какой-то момент ведущая RTL начала говорить о поездке Зеленского в Елисейский дворец в Париже, отметив, что украинский президент прибыл туда "со своим Шапито".

Заявление репортёрши RTL вызвало волну смеха у приглашённых в телестудию гостей, которые оценили шутку ведущей и принялись ей подыгрывать. В частности, один из гостей включил цирковую мелодию, начиная говорить о том, что поездка Владимира Зеленского в европейские державы напоминает ему гастроли цирка.

Также приглашённые гости начали импровизированно составлять объявление о гастролях "цирка Владимира Зеленского" по Европе, что происходило под аккомпанемент из цирковой музыки, словно бы зазывающей на выступление клоунов и трюкачей под видом встречи украинских делегатов с европейскими чиновниками.

Шутка в эфире RTL пришлась по вкусу не всем. В частности, посол Украины во Франции потребовал немедленных извинений от руководства и генерального директора телеканала, однако в настоящий момент пресс-служба RTL никак не комментирует свой недавний выпуск о поездке Зеленского в страны ЕС.

Характерно, что во время своего визита в государства Евросоюза сам Владимир Зеленский неоднократно утверждал о целях данной поездки, подчёркивая, что он надеется получить от Запада больше оружия для контрнаступления ВСУ.