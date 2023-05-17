Маск высказался, что желает видеть адекватного человека в роли президента США

Илон Маска поделился в интервью телеканалу CNBC своим отношением к властям США.

Миллиардер заявил, что жаждет видеть у власти нормального человека.

На вопрос о том, жалеет ли он о том, что в 2020 году отдал свой голос за Джо Байдена, Маск ответил уклончиво.

Мегауспешный бизнесмен пояснил, что хочет наблюдать профессионализм и способность исполнять обязанности от главы государства.

Он назвал президента самым главным исполнительным директором страны, который должен быть очень эффективен в решении возложенных на него задач.