Маск высказался, что желает видеть адекватного человека в роли президента США

12:23 2023-05-17

Илон Маск недоволен нынешней американской властью. Миллиардер заявил, что очень бы хотел видеть нормального человека лидером США.

Илон Маска поделился в интервью телеканалу CNBC своим отношением к властям США.

Миллиардер заявил, что жаждет видеть у власти нормального человека.

На вопрос о том, жалеет ли он о том, что в 2020 году отдал свой голос за Джо Байдена, Маск ответил уклончиво.

Мегауспешный бизнесмен пояснил, что хочет наблюдать профессионализм и способность исполнять обязанности от главы государства.

Он назвал президента самым главным исполнительным директором страны, который должен быть очень эффективен в решении возложенных на него задач.

Показать следующие комментарии
Фото