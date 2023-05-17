Караулова заявила, что в роли ведущей «Кто хочет стать миллионером?» разрушает стереотип о том, что интеллектуалами могут быть только мужчины

12:36 2023-05-17

Юлиана Караулова призналась, что с радостью приняла предложение вести шоу "Кто хочет стать миллионером?". Знаменитость счастлива, что ей предоставилась возможность доказать, что женщины также могут быть интеллектуально развитыми.

Юлиана Караулова рассказала, что над проектом "Кто хочет стать миллионером?" работает много женщин.

Певица обратила внимание на то, что прекрасные хрупкие создания ежедневно разрушают стереотип о том, что интеллектуалами могут быть лишь мужчины.

Караулова не стала скрывать, что когда ей предложили стать ведущей проекта, она не раздумывая дала согласие, хотя такого поворота событий ожидать в своей жизни никак не могла.

Напомним, что некоторое время назад красавица и умница Юлиана в паре с шоуменом Тимуром Соловьевым взяла главный приз проекта - 3 000 000 российских рублей.

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