Джастин Трюдо заявил, что Канада должна стать лучшим другом Южной Кореи

Джастин Трюдо совершает свой первый официальный визит в Южную Корею в время которого он должен встретиться с президентом Юн Сок Ёлем.

Обе страны стремятся противостоять растущему влиянию Китая в этом регионе.

«Я здесь, чтобы сказать вам, что быть друзьями уже недостаточно. Мы должны быть лучшими друзьями», — сказал Джастин Трюдо во время выступления перед Национальным собранием в Сеуле.

Он отметил, что единство необходимо в мире, переживающем период беспрецедентной неопределенности, в частности, из-за последствий продолжающейся пандемии Covid-19, роста стоимости жизни, «реальных и ужасающих» последствий изменения климата.

Ожидается, что Джастин Трюдо и Юн Сук Ёль обсудят пути углубления сотрудничества в цепочках поставок, особенно в отношении полезных ископаемых, имеющих решающее значение для аккумуляторов электромобилей, запасы которых есть в Канаде и в которых нуждаются южнокорейские автопроизводители.