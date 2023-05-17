Николя Саркози приговорен к трем годам тюрьмы, в том числе к одному году ареста по делу о прослушке

Наказание последовала по решению суда в процессе о коррупции и злоупотреблению влиянием в деле о прослушивании телефонных разговоров, что является беспрецедентной санкцией для бывшего главы государства.

Его адвокат заявил в процессе, что подает кассационную жалобу.

Парижский апелляционный суд подтвердил приговор, вынесенный в первой инстанции 1 марта 2021 года в отношении бывшего президента республики, который выслушал решение, сидя на скамье подсудимых, стиснув зубы.

Николя Саркози стал первым бывшим президентом, приговоренным к тюремному заключению, а его бывший наставник Жак Ширак был приговорен к двум годам условно в 2011 году по делу о фиктивной работе в Париже.