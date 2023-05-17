Маск предсказал тяжелый год для мировой финансовой системы

Илон Маск заявил на собрании акционеров Tesla 16 мая, что мировую экономику ждет непростое время с банкротством многих компаний.

Он убежден, что впереди трудный год, а Tesla не станет исключением в экономической среде, о чем сообщает издание MarketWatch.

При всем при этом мегауспешный предприниматель думает, что спустя год макроэкономическую ситуацию "отпустит", а "у долгосрочных инвесторов Tesla все будет хорошо".

Ранее сообщалось о том, что Маск хочет видеть у руля Штатов нормального человека, с которым совпадают не только взгляды. Глава государства обязан эффективно выполнять обязанности, доверенные ему.