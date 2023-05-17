Ахмедова призналась, когда ей предлагают сыграть русскую проститутку в американском кино, она отвечает отказом

Сабина Ахмедова не стала скрывать, что за границей ее не жалуют, предлагая второсортные роли.
После съемок в сериале Константина Богомолова "Содержанки" актриса обрела большую популярность в России, чем она очень довольна.
Огорчает артистку только то, что в Америке ей не дают достойных ролей. Она снимается и в американских проектах, но выбора пока "ноль".
Есть и такое, что ей предлагают сыграть русскую проститутку, тогда она отвечает отказом. Актриса не брезгует тем, чтобы перевоплотиться на экране в женщину легкого поведения, но если в образе есть "объем, энергия и возможность проявиться", но это большая редкость.
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