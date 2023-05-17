Пригожин: Шойгу уже около недели находится в Артемовске в штабе ЧВК «Вагнер»

Днём среды, 17 мая, пресс-служба основателя частной военной кампании "Вагнер" опубликовала вопрос издания "Мосньюс" к Евгению Пригожину, в котором журналисты интересуются, ответил ли министр обороны России Сергей Шойгу на предложение посетить зону боевых действий в Артемовске.

Пригожин утверждает, что подобные вопросы являются странными, поскольку общеизвестно, что Шойгу прибыл на Артемовский участок фронта неделю назад и находится там до сих пор, располагаясь в одном из штабов управления ЧВК "Вагнер" в одном из подвалов Артемовска, ознакамливаясь с реальным положением дел в зоне СВО.

Российские информагентства предполагают, что заявление Евгения Пригожина о приезде Сергея Шойгу в Артемовск являются иронией, поскольку ранее руководитель Wagner Group неоднократно упрекал Министерство обороны России в нежелании поставлять боеприпасы бойцам "Вагнера".

Также в ночь на 4 мая Пригожин опубликовал видеозапись, на которой показал потери "Группы Вагнера" на Артемовском направлении за сутки ведения спецоперации. На видео Евгений Пригожин обращается к Шойгу и главе Генштаба РФ Валерию Герасимову, требуя предоставить снаряды "вагнерам".

Позднее Сергей Шойгу ответил на обращение Пригожина, отметив, что у всех задействованных в спецоперации подразделений достаточно боеприпасов для достижения целей, поставленных Владимиром Путиным в качестве главнокомандующего ВС РФ.