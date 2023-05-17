Джулиана Мур выложила в Сеть кадр, где позирует без макияжа на приеме у косметолога

62-летняя актриса Джулианна Мур разместила в социальных сетях кадры, где позирует без косметики.

На кадрах из ролика звезда Голливуда расположилась на кушетке в кабинете косметолога. В это время специалист делает знаменитой клиентке процедуры для лица.

Мур не побоялась показать поклонникам, как выглядит без прикрас.

Селебрити пояснила, что косметические процедуры воспринимает, как восстановление. Она сообщила, что после чувствует себя гораздо лучше.