Джулиана Мур выложила в Сеть кадр, где позирует без макияжа на приеме у косметолога

13:36 2023-05-17

Знаменитая голливудская актриса Джулиана Мур сообщила, что восстанавливается в косметическом кабинете, выложив соответствующее видео. В нем звезда экрана предстала без макияжа.

62-летняя актриса Джулианна Мур разместила в социальных сетях кадры, где позирует без косметики.

На кадрах из ролика звезда Голливуда расположилась на кушетке в кабинете косметолога. В это время специалист делает знаменитой клиентке процедуры для лица.

Мур не побоялась показать поклонникам, как выглядит без прикрас.

Селебрити пояснила, что косметические процедуры воспринимает, как восстановление. Она сообщила, что после чувствует себя гораздо лучше.

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    Заметим, что в фильмографии актрисы множество работ и почти во всех из них ей достались главные роли.

    В настоящее время она выступает не только как актриса, но и как кинопродюсер.

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