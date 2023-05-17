17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров публично заявил, что представителям российского истеблишмента надоело отвечать на заявления американских чиновников, постоянно обвиняющих администрацию Москвы в отказе от участия в переговорном процессе с украинским политическим режимом.

По словам Лаврова, власти РФ готовы к переговорам с Киевом, однако следует помнить, что ранее Владимир Зеленский самостоятельно от них отказался, заявив о намерениях правительства Украины возвращать все утраченные территории исключительно военным методом из-за неверия в эффективность диалога с Москвой.

При этом Зеленский подписал президентский указ, которым запретил украинским чиновникам участвовать в переговорах с российскими коллегами, также отказавшись от разговора с Владимиром Путиным в рамках котого же документа. Накануне в интервью зарубежным журналистам Владимир Зеленский заявил, что ему "не о чем разговаривать с Путиным".

Примечательно, что в среду американский публицист Сеймур Херш сообщил о появлении европейской коалиции во главе с Польшей, члены которой настаивают на том, чтобы Зеленский приложил максимум усилий для завершения боевых действий в Украине. Херш утверждает, что западную коалицию не волнует, сможет ли Киев выполнить цели по возвращению территорий до завершения спецоперации.

Также Сеймур Херш отметил, что некоторые иностранные лидеры настаивают на импичменте Владимира Зеленского и капитуляции Киева для прекращения конфликта в регионе.