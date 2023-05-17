Психолог назвала Гагарину хитрой приспособленкой

Психолог Вероника Степанова охарактеризовала личность певицы Полины Гагариной в рамках собственного Ютуб-канала, назвав ту "хитрой и уживчивой" женщиной.

Специалист обратила внимание, что в артистке одновременно присутствуют нежность и суровый нрав.

Выросшая без отца Полина выполняла в доме роль мужа, ответственного за все семейство.

Степанова назвала наивность знаменитости маской, сняв которую, понятно, что перед нами сильная, волевая, хитрая, уживчивая женщина.

Психолог убеждена, что данные качества сделали из Полину звезду №1 на отечественной сцене, отметив, что тараканов у певицы хоть отбавляй.