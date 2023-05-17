Пригожин: будущий министр обороны РФ находится в Артемовске вместо Шойгу

17 мая журналисты новостного агентства LIVE24 задали вопрос руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, который в среду заявил о том, что лидер Министерства обороны России находится в Артемовске Донецкой Народной республике, расположившись в командном штабе одного из местных подвалов.

Репортёры LIVE24 поинтересовались у Пригожина, действительно ли Сергей Шойгу пребывает на территории Артемовска, или же заявление главы Wagner Group является шуткой. Евгений Пригожин сразу же дал краткий ответ на запрос журналистов, однако он оказался ещё более загадочным.

По словам Пригожина, на Артемовском направлении сейчас находится будущий министр обороны России. Также бизнесмен призвал российскую общественность "помнить прошлое, но жить будущим".

Евгений Пригожин известен своими резкими выпадами в адрес представителей российского оборонного ведомства. 4 мая глава "Группы Вагнера" обнародовал видео, показав массовые потери в рядах своих подразделений и попросив Шойгу и Валерия Герасимова срочно поставить боеприпасы российским войскам в Артемовск.

При этом Пригожин ранее отличался другими не менее резонансными высказываниями, в частности, заявив о намерениях стать президентом Украины в 2024 году.