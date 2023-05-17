Джигурда выразил Пескову благодарность за разговор с Пугачевой

Никита Джигурда убежден, что пресс-секретар главы РФ Дмитрий Песков поступил правильно, когда общался с Аллой Пугачевой в рамках церемонии прощания с кутюрье Валентином Юдашкиным.

Актер заявил в интервью изданию Pravda.ru, что пора наконец "оставить бабушку в покое". Он убежден, что Алла Борисовна мудрая женщина, поддерживающая своего супруга. "Грязные наезды" на исполнительницу Джигурда считает поддерживать неправильным.

По поводу Пескова артист заявил, что полностью его поддерживает, так как тот поступил совершенно верно, когда проявил сочувствие Пугачевой в день траура по ее другу.

Напомним, что 15 мая Максим Галкин направил иск в судебную инстанцию Москвы с требованием исключить его имя из списка иноагентов.