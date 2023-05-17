Арнольд Шварценеггер отказался возвращаться к роли во франшизе «Терминатор»

17 мая журналисты новостного издания The Hollywood Reporter опубликовали интервью с американским актёром& Арнольдом Шварценеггером, задав ему вопрос о том, намеревается ли знаменитый бодибилдер сниматься в роли терминатора в одноимённой кинофраншизе в будущем. Шварценеггер ответил категорическим отказом.

По словам Арнольда Шварценеггер, франшиза "Терминатор" не является завершённой, однако постоянное участие в съёмках по мотивам данной вселенной надоело актёру, из-за чего его появление в данных картинах в будущем можно больше не ждать вопреки желаниям фанатов по всему миру.

При этом Шварценеггер признаётся, что часто думает о будущем "Терминатора", пытаясь его спрогнозировать через призму осмысления наследия данной серии фильмов. Арнольд уверяет, что по его личному мнению, "Терминатор" подошёл к точке невозврата, и для реабилитации вселенной этому кино нужно что-то кроме участия в нём Шварценеггера.

Кроме того, Арнольд Шварценеггер заверил общественность в том, что он влюблён в сагу о терминаторе и всегда будет вспоминать об этих фильмах с трепетом и благодарностью за подаренную ему славу. Также актёр считает, что первые три части "Терминатора" являются великолепным примером хорошего боевика.

Фильм "Терминатор" увидел свет в 1984 году, незамедлительно завоевав популярность среди зрителей по всему миру, а прозвучавшая в нём цитата Шварценеггера "I’ll be back" стала культовой. Несмотря на всеобщее признание, вторая часть "Терминатора" вышла лишь в 1991 году.