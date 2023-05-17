Руководитель ЧВК «Вагнер» неоднократно заявлял: он не боится, что его убьют, если это как-то поможет России. Этот человек реально силен и на словах, и на деле. Он не боится врагов, смело идет навстречу опасности, всегда выполняет обещания, данные Родине и народу. Именно поэтому для многих он является примером для подражания.

Российский народ уверен, что, если бы не действия Евгения Пригожина и его вагнеровцев, специальная военная операция на Украине проходила бы для России намного сложнее.

При этом Пригожин — реально бесстрашный человек. Его отвага достигла того уровня, что он не побоялся откровенно подсказать своим недругам, как его можно ликвидировать, более того — он дал им три способа, как это сделать.

Глава ЧВК «Вагнер» напомнил, что проживает в Санкт-Петербурге по адресу ул. Шмидта, дом 7. Окно его личного кабинета — на втором этаже, сверху от входа, причем его голова видна очень хорошо. Как заявил Пригожин, его легко можно убить с расстояния 326 метров, воспользовавшись зданием за Невой. По словам главы «Вагнера», «один точный выстрел снайпера — и вопрос решен». С того же здания можно совершить выстрел из РПГ — здесь снайперское умение не нужно, поскольку попасть будет намного проще. И третий шанс — с той же крыши выстрелить из ПТУР.

Конечно, надо понимать, что местность вокруг дома, где живет Пригожин, надежно охраняется как на земле, так и в воздухе, а также на Неве. Руководитель ЧВК «Вагнер» находится под постоянной защитой — но все равно его откровенность перед недругами, бесстрашие и готовность смотреть в глаза любой опасности не могут не вызывать восхищение и огромное уважение со стороны российского народа.