Якубович впервые за долгое время вышел в свет со своей семьей

Леонид Якубович очень редко появляется на людях, а семью показывает еще реже. Недавно ведущий сделал исключение, появившись на кинопремьере в составе своего семейства.

С ним пришли вместе жена, наследник и его благоверная. Жена звезды экрана Марина, которая младше него на 18 лет, сменила образ, сделав короткую прическу и изменив цвет, о чем сообщает "Московский комсомолец".

Наследник Леонида Аркадьевича Артем, перешагнувший 50-летний рубеж, тоже пришел с любимой женщиной.

Не было с ними только младшей дочери Якубовича Варвары и внучки.