Маск считает удаленку морально несправедливой

По мнению Илона Маска, формат удаленной работы ставит работников в неравные условия из-за того, что те, кто может трудиться только за компьютером, оказываются в привилегированном положении относительно тех, кто не в состоянии работать из дома.

Об этом миллиардер заявил в интервью телеканалу CNBC.

Такой подход Маск назвал морально несправедливым, отметив, что с производительностью имеются вопросы.

Маск призвал IT-сотрудников Кремниевой долины перестать вести себя высокомерно и начинать трудиться в условиях офиса.

В ноябре прошлого года после приобретения Twitter владелец запретил удаленную работу.