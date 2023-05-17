Маск считает удаленку морально несправедливой

По мнению Илона Маска, формат удаленной работы ставит работников в неравные условия из-за того, что те, кто может трудиться только за компьютером, оказываются в привилегированном положении относительно тех, кто не в состоянии работать из дома.
Об этом миллиардер заявил в интервью телеканалу CNBC.
Такой подход Маск назвал морально несправедливым, отметив, что с производительностью имеются вопросы.
Маск призвал IT-сотрудников Кремниевой долины перестать вести себя высокомерно и начинать трудиться в условиях офиса.
В ноябре прошлого года после приобретения Twitter владелец запретил удаленную работу.
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