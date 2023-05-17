Бывший жених Волочковой Кузнецов избил супругу до бессознательного состояния

Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов страшно избил жену, с которой только расписался.
В настоящее время медики борются за жизнь несчастной. Бывшего балерины доставили в отделение полиции.
46-летний Кузнецов накинулся на жену-гадалку в результате бытовой ссоры, нанеся ей такие удары, что та лишилась чувств.
Соседи, услышав, что за стеной творится неладное, вызвали стражей порядка, а после неотложку.
27-летнюю возлюбленную Кузнецова в тяжелом состоянии доставили в больницу. Женщине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, внутреннее кровотечение в голове, ушибы, ссадины, гематомы на лице и теле.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__