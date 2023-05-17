В Дятловском районе задержан ранее судимый 37-летний педофил

Сотрудником милиции была получена информация о том, что ранее судимый за преступления против половой свободы мужчина в своем мобильном телефоне хранит изображение с несовершеннолетней женского пола.

При общении с милиционерами фигурант показал снимок, после чего была установлена личность запечатленной на нём школьницы.

Впоследствии правоохранители в присутствии педагогов и психолога пообщались с несовершеннолетней, которая рассказала, что с лета прошлого 2022 года коллега по работе её матери совершал в отношении неё непристойные вещи в помещениях фермы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.