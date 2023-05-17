Лавров и Алейник призвали Запад учитывать коренные интересы РФ и Беларуси

Вечером 17 мая в Москве состоялись переговоры министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с его российским коллегой Сергеем Лавровым, по итогам которых лидеры внешнеполитических ведомств двух стран выступили с совместным заявлением в присутствии местных журналистов.

Лавров и Алейник сошлись во мнении о том, что нынешняя ситуация в европейском регионе является кризисной из-за боевых действий в Украине, однако она спровоцирована недружественными действиями коллективного Запада, отказывающегося учитывать коренные интересы Беларуси и России.

По мнению глав МИД обеих стран, политические режимы западных держав обязаны изменить свой подход ко взаимодействию с РФ и Беларусью, что неизбежно будет способствовать деэскалации в отношениях между Союзным государством и Западом. Сергей Лавров и Сергей Алейник признают, что для подобной переоценки отношений Вашингтону и его союзникам потребуется запас политической воли.

Кроме того, Алейник и Лавров полагают, что будущее мироустройство станет многополярным из-за нежелания большинства государств мира слепо следовать за вектором, который пытаются задавать Соединённые Штаты в надежде сохранить доминирующую позицию на планете. Лидеры внешнеполитических ведомств Союзного государства уверены, что большинство держав мира хотят свободно сотрудничать друг с другом без посредничества Белого дома.

Резюмируя, Сергей Лавров и Сергей Алейник заключили, что укрепление региональной безопасности в Европе за счёт других стран является недопустимой практикой.