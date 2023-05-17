Чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер объяснила, почему не стала сниматься в Play Boy

Чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер назвала причину, по которой отказалась от фотосессии для российской версии журнала Playboy.

Спортсменка заявила, что, может быть, дала бы согласие лет 10 назад, но не сейчас. Она пояснила, что просьба исходила из РФ, где биатлон популярен.

Доротея не стала скрывать, что не чувствует себя настолько уверенной в себе. Более того, ей пришлось не по душе сниматься полностью обнаженной, хотя многие девушки не совсем голые на страницах издания.

Девушка заявила, что любит "защищать конфиденциальность", но не осуждает тех, кто не комплексует.