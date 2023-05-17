Сийярто назвал условие для выделения денег Киеву из Европейского фонда мира

Вечером среды, 17 мая, глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто прокомментировал наложение вето со стороны Венгрии на попытку правительства Украины получить транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. По словам Сийярто, Будапешт и далее будет блокировать подобные инициативы Киева, если венгерские национальные интересы не будут учтены Владимиром Зеленским.

В интервью журналистам американской газеты Reuters Петер Сийярто сообщил, что любые транши военной или финансовой помощи Украине будут блокироваться администрацией Будапешта до того момента, пока страны коллективного Запада не снимут санкции с венгерского банка OTP.

Двумя днями ранее информагентство Ansa уведомило, что постоянные представительство Венгрии в Европейском союзе заблокировало попытку Брюсселя выделить 500 миллионов евро в пользу украинского государства, намереваясь воспользоваться для этого средствами из Европейского фонда мира.

При этом в Ansa утверждают, что полмиллиарда евро должны были направиться в Киев уже 22 мая, однако сейчас стало понятно что этого не произойдёт, поскольку в венгерском постпредстве требуют задокументированных гарантий того, что деньги из ЕФМ не будут использоваться только на вооружение Украины.

Характерно, что с 24 февраля 2022 года правительство Венгрии неоднократно блокировало санкции Евросоюза в отношении России, также налагая вето на некоторые пакеты военной помощи для Киева.