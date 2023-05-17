Налоговая проверяет самого богатого блогера рунета Ивлееву

Быть самым богатым блогером нынче небезопасно. Именно таким званием может похвастаться Настя Ивлеева, заработавшая в 2021 году 2 700 000 долларов.

Этой весной налоговая инспектирует богатых блогеров, дело дошло и до Ивлеевой. Сотрудники ФНС убеждены, что слишком мало Настя платит в бюджет государства, когда зарабатывает такие деньжищи.

Согласно сведениям Телеграм-каналам, всем, кто заказывал услуги у блогерши в 2020-2022 годах, нужно подготовить сроком в 10 дней соглашения, акты приема-передачи услуг, деловую переписку, счета на оплату и иную документацию.

Адвокат Тимур Матвеев убежден, что это знак того, что предпринимателем заинтересовались ведомственные службы.