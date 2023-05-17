Жуткие куклы и статуя русалки, найденные на пляже в США, будут выставлены на аукцион

Исследователи не только помогают попавшим в беду животным, но и находят странные и жутковатые предметы, оказавшиеся на побережье.

Некоторые из них являются просто мусором, но иные представляют определённый интерес. Собрав самые любопытные находки, сотрудники института решили устроить аукцион, на котором коллекционеры могут отовариться «дарами моря».

На аукционе будут представлены куклы, обросшие ракушками и получившие благодаря этому зловещий вид.

Можно будет купить статую русалки, протез ноги, бутылку с заклинаниями, а также бутылку с посланием, приплывшую с Ямайки.

Деньги от продажи этого необычного плавучего мусора пойдут на благое дело — а именно на помощь популяции морских черепах.