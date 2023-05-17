Модельер прославился благодаря удивительным и немного «сумасшедшим» шляпам

Модельер вот уже 10 лет занимается изготовлением головных уборов и является любимцем личностей, которые хотят привнести в свой облик нечто экстравагантное и немного «сумасшедшее».
В честь какого-либо торжественного повода или же просто без повода.
Модельер вот уже 10 лет занимается изготовлением головных уборов и является любимцем личностей, которые хотят привнести в свой облик нечто экстравагантное и немного «сумасшедшее».
В честь какого-либо торжественного повода или же просто без повода.
Работы Маора напоминают диорамы являются своего рода эскапизмом в противовес трудностям реальной жизни.
Удивительные шляпы, которые одновременно и наивны, и забавны, и игривы, привносят волшебство в повседневность.
Творения модельера вдохновлены самыми разными темами: цветами и растениями, животными и птицами, а также едой.
Впрочем, встречаются шляпы с другими увлекательными сюжетами, которые неизменно поражают воображение зрителей.
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