Модельер прославился благодаря удивительным и немного «сумасшедшим» шляпам

17:16 2023-05-17

Если вы хотите выделиться из толпы, да так, чтобы все прохожие оборачивались вам вслед, то шляпы от Маора Забара — это именно то, что нужно.

Модельер вот уже 10 лет занимается изготовлением головных уборов и является любимцем личностей, которые хотят привнести в свой облик нечто экстравагантное и немного «сумасшедшее».

В честь какого-либо торжественного повода или же просто без повода.

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    Работы Маора напоминают диорамы являются своего рода эскапизмом в противовес трудностям реальной жизни.

    Удивительные шляпы, которые одновременно и наивны, и забавны, и игривы, привносят волшебство в повседневность.

    Творения модельера вдохновлены самыми разными темами: цветами и растениями, животными и птицами, а также едой.

    Впрочем, встречаются шляпы с другими увлекательными сюжетами, которые неизменно поражают воображение зрителей.

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