В Южной Корее на улицах сложно встретить детей, но зато возят собачек в дизайнерских колясках

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Светлана Гарусева
Считается, что так называемая западная диета, насыщенная жирами и сахаром, красным и обработанным мясом, в этом отношении небезопасна.
Светлана Репина
При посадке лука-севка в лунку нужно положить удобрение, которое обеспечит активный рост растения и формирование крупной головки.
Храмова Оксана
Этот способ упрощает процедуру посадки и при этом никак не отражается на урожае, огурцы будут в изобилии - вкусные, сочные, красивые.
Обычно клубника нормально переносит зиму, однако в некоторых случаях растения могут вымерзать.
Тарас Медведев
Немецкая ассоциация каноэ выразила серьезную озабоченность по поводу безопасности домашних чемпионатов мира в Дуйсбурге и Кубка мира по гребному слалому в Аугсбурге и отказывает в участии спортсменам из России и Беларуси.
В субботу 13 мая в службу экстренной помощи муниципалитета Ставело поступил вызов о взрыве.
Петуния – это многолетнее растение с пышным цветением. Чтобы цветы нормально перезимовали и радовали в следующем сезоне, им нужен особый уход.
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