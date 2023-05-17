В Южной Корее на улицах сложно встретить детей, но зато возят собачек в дизайнерских колясках

Ассоциация каноистов Германии не пускает россиян на ЧМ

Немецкая ассоциация каноэ выразила серьезную озабоченность по поводу безопасности домашних чемпионатов мира в Дуйсбурге и Кубка мира по гребному слалому в Аугсбурге и отказывает в участии спортсменам из России и Беларуси.