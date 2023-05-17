Чайки пикируют с неба и воруют еду у заключённых в тюрьме Мортон-Холл

Тюремная администрация не против таких вольностей, но у заключённых возникает большая проблема.
Им нужно пройти с едой через открытый участок двора, где они немедленно становятся объектами пристального внимания жадных чаек.
Птицы просто пикируют с неба и отбирают у людей их завтраки, обеды и ужины, объедая заключённых.
Это уже само по себе неприятно, но медики опасаются ещё и за то, что близкий контакт с птицами может отрицательно отразиться на здоровье. Правда, пока случаев заболеваний из-за чаек не наблюдалось.
Поделать с чайками ничего нельзя, так что заключённым приходится мириться с тем, что их порции еды зачастую становятся меньше, чем положено.
Впрочем, всегда можно отказаться от удобства обеда в камере и поесть в столовой.
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