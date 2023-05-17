Сын Меньшовой Андрей женится на актрисе Кукушкиной, которая снималась в Триггере

Актер Андрей Гордин, являющийся наследником Юлии Меньшовой, спешит пойти под венец с актрисой Марией Кукушкиной, известной по сериалу "Триггер".

Избраннице 25-летнего Гордина 27 лет. Замуж он позвал девушку осенью минувшего года, но никому не сообщал об этом.

По сведениям kp.ru, влюбленные во всю готовятся к свадьбе. Жених думает о выборе фотографа, выбирает заведение, где будет праздновать событие.

О дате бракосочетания артистов информации пока нет.