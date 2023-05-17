Михайлов, побывав в Донбассе, сообщил, когда закончится СВО

Александр Михайлов убежден, что вооруженный конфликт в Украине разожгли американцы, работавшие в этом направлении последние 70 лет.

Артист не сомневается, что РФ все выдержит и это тоже.

Михайлову жалко русских солдат и украинцев, которых зомбировали 30 лет. По его мнению, очистить русскую землю, где проживает русскоговорящее население, - долг РФ.

Звезда картины "Любовь и голуби" уверен, что США не допустит Третьей мировой войны.

Он назвал срок окончания СВО, и это октябрь текущего года.