Ассоциация каноистов Германии не пускает россиян на ЧМ

«После интенсивных обследований объектов вместе с организаторами мы пришли к выводу, что не сможем гарантировать безопасность мероприятий, если допустим российских и белорусских спортсменов в любой форме», — написал Президиум DKV в письме к Всемирной Федерация МКФ.

Президент DKV Йенс Перлвитц также подтвердил принятое в прошлом году решение «исключить российских и белорусских спортсменов из международных спортивных мероприятий» из-за СВО России в Украине, которую поддерживает Беларусь.

Это должно относиться как к титульным боям гребцов на каноэ с 23 по 27 августа на трассе регаты в Спортпарке Дуйсбурга, так и к кубку мира по слалому на байдарках и каноэ в Аугсбурге в начале июня.

Национальная федерация указала, что понимает решение мировой федерации следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

«Но для того, чтобы обеспечить безопасное участие всех, местным организаторам придется принять специальные меры для защиты всех.

Они должны в первую очередь защищать спортсменов, а также сотрудников и зрителей во время соревнований.