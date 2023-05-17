Клубника вымерзла зимой: можно ли оживить растения и как это сделать

В основном это происходит со старыми кустами, а также с растениями, пораженными вредителями и болезнями.
Замерзнуть может клубника, посаженная в грунт с высокой кислотностью. Такая же участь постигнет сорта, предназначенные для теплых регионов.
Если клубника замерзла, нужно хорошо полить грядку в несколько этапов, каждый раз дожидаясь, когда влага впитается в почву.
Затем в грунт вносятся нитроаммофоска, мочевина и аммиачная селитра. Подкормку повторяют через 2 недели и еще раз проводят во время цветения.
Необходимо также опрыскать кусты стимулятором роста, например, «Эпином».
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