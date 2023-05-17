Дачница со стажем рассказала о своем необычном способе посадки огурцов: без подкормки и без ямок

Для начала несколько советов от эксперта для того, чтобы рассада огурцов не вытягивалась.

Избегайте ранних посадок, чтобы не передерживать дома рассаду, высевайте семена за пару недель до высаживания на постоянное место.

Организуйте рассаде прохладные условия, можно держать ее в теплице уже с середины апреля. По ночам для прогрева воздуха используем тепловой вентилятор.

Теперь про оригинальный способ посадки. За два дня до высаживания огурцов в грядку, раскладываем по ней мульчу из сена. За это время грядка под мульчей прогревается.

Второй момент: горшочки с растениями можно расставить заранее по местам, чтобы видеть, где и что будет расти.

Желательно высаживать разные сорта вперемешку, они будут лучше переопыляться и хорошо расти. Многие агрономы выступают за перекрестное опыление, считая его самым правильным.

Высаживая несколько разных сортов, по мнению специалистов, вы можете увеличить урожай. Этот способ более продуктивный, чем высаживание растений одного сорта.

Когда приходит время посадок, надо раздвинуть мульчу в нужном месте, слегка разрыхлить землю, чтобы получилось углубление, и вставить туда саженец. Все, посадка завершена.

Как делают по старинке? Копают глубокие ямки, туда помещают компост, удобрения, проливают, потом туда помещают рассаду, потом засыпают землей и потом уже выкладывают между кустами мульчу.

Очевидно, что первый способ быстрее и удобнее. Однако тут обязательное условие: земля в теплице должна быть рыхлой и плодородной.

Заключительный этап - вносим скорлупу. Измельчаем ее и посыпаем вокруг посадок, заканчиваем процедуру поливом - воду берем теплую.