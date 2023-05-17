Стресс для организма: названа диета, увеличивающая риск болезни Альцгеймера

Ученые пришли к выводу, что питание оказывает влияние на риски заболеваний, и болезнь Альцгеймера при этом - не исключение, сообщает Вокруг света.

Авторы нового исследования, которое опубликовано в журнале Frontiers in Neuroscience, изучили около сорока работ по изучению влияния еды на риск болезни Альцгеймера.

Как выяснилось, некоторые диеты способны отсрочить появление заболевания и даже предотвратить его. Это - средиземноморская и кетогенная диеты.

Могут помочь в этом отношении и пищевые добавки с омега-3-жирными кислотами, пробиотиками. По словам ученых, в запущенной стадии продукты, конечно, не помогут. Однако, если болезнь еще на начальной стадии, они могут замедлить процессы ее течения и улучшить когнитивные функции.

А вот так называемую западную диету исследователи считают рискованной в плане болезни Альцгеймера. Она предполагает насыщенность жирами и сахаром, красным и обработанным мясом, выпечкой из рафинированной муки и фастфуда.

Но в ней мало овощей и фруктов, цельнозерновых и молочных продуктов. По мнению ученых, именно немалое количество насыщенных жиров, соли и сахара подвергает организм дополнительному стрессу, и это делает людей более уязвимыми для деменции.

Исследователи при этом отмечают, что это еще не окончательные выводы. Связь еды и болезни Альцгеймера нужно еще изучать и изучать.