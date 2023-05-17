Олешко пришел на премьеру фильма «Хитровка. Знак четырех» на костылях

В картине "Хитровка. Знак четырех" Александр Олешко играл роль знаменитого театрального деятеля Владимира Немировича-Данченко.

По сюжету, его и его однодумца Константина Станиславского втягивают в расследование убийства жителя Хитровки.

На премьеру звезда экрана прибыл на костылях. Как рассказал Олешко, травмирован он был во время спектакля "Павел Первый".

Александр вспоминает, что режиссер проекта Карен Шахназаров напутствовал его, призывая играть живого человека, а не "памятник".