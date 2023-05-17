В Помпеях обнаружены новые скелеты

Команда археологов нашла в итальянских Помпеях 2 новых скелета. Рядом с останками находилась амфора, а также другие артефакты, сообщает Лента.ру со ссылкой на портал Phys.org.

По предварительному анализу, останки принадлежат 2 мужчинам - в возрасте 55 лет или старше. Предположительно, горожане погибли в результате землетрясения, которое вызвало извержение вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

Вероятнее всего, жители Помпей умерли, когда из-за землетрясения рухнула стена в комнате, где мужчины пытались спрятаться. Скелеты с поджатыми ногами лежали на боку, у одного на левой руке было кольцо, а у второго - поднята рука, будто человек хотел защититься.

По словам экспертов, смерть, предположительно, наступила из-за множества травм, вызванных обрушением части помещения.

В комнате с погибшими, кроме того, находились амфора, вазы, кувшины и другие сосуды. Рядом с жертвами был сверток ткани, где когда-то находились бусины для ожерелья, а также монеты. В соседней комнате ученые нашли домашний алтарь - в виде фрески. А еще - узкую ванную комнату с туалетом.